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Loterias

Nenhuma aposta acerta Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 115 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.559 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (28). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (1°), está acumulado em R$ 115 milhões
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

29 jan 2023 às 13:38

Publicado em 29 de Janeiro de 2023 às 13:38

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 2.559 da Mega-Sena sorteadas na noite desse sábado (28). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio, que será na quarta-feira (1º), está acumulado em R$ 115 milhões.
As dezenas sorteadas na noite desse sábado são: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 - 35
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na cidade de São Paulo.
A quina registrou 163 apostas ganhadoras; cada uma vai pagar um prêmio de R$ 40.505,04. Já a quadra teve 10.641 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 886,37. 
As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4.50.

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