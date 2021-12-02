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Premiação acumulada

Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena; prêmio acumula em R$ 16 milhões

A quina teve 31 apostas vencedoras, portanto, cada uma pagará R$ 71.625,00. Já a quadra registrou 2.625 apostas ganhadoras, no qual cada um dos apostadores receberá R$ 1.208,36
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 dez 2021 às 08:50

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 08:50

Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Nenhuma aposta acertou a Mega-Sena, portanto, o prêmio acumulou em R$ 16 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O prêmio para o concurso 2.434, no próximo sábado (4), está estimado em R$ 16 milhões.
O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (1º) no Espaço Loterias Caixa, localizado o Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.
As dezenas sorteadas são as seguintes: 08 - 09 - 32 - 52 - 53 - 57.
A quina teve 31 apostas vencedoras; cada uma pagará R$ 71.625,00. Já a quadra registrou 2.625 apostas ganhadoras; cada um dos apostadores receberá R$ 1.208,36.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.
A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

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