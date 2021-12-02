Nenhuma aposta acerta a Mega-Sena; prêmio acumula em R$ 16 milhões

Nenhuma aposta acertou a Mega-Sena, portanto, o prêmio acumulou em R$ 16 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O prêmio para o concurso 2.434, no próximo sábado (4), está estimado em R$ 16 milhões.

O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (1º) no Espaço Loterias Caixa , localizado o Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo

As dezenas sorteadas são as seguintes: 08 - 09 - 32 - 52 - 53 - 57.

A quina teve 31 apostas vencedoras; cada uma pagará R$ 71.625,00. Já a quadra registrou 2.625 apostas ganhadoras; cada um dos apostadores receberá R$ 1.208,36.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.