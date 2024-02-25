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BBC News

'Nenhum dinheiro pagava o que eu estava passando', diz tiktoker que se afastou das redes

Neste vídeo, ele conta por que decidiu dar um tempo das redes - e como conseguiu agora retomar sua exposição sem prejudicar sua saúde mental. Confira.

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 17:13

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 fev 2024 às 17:13
Ramon Vitor acumula 16 milhões de seguidores entre TikTok e Instagram, com clipes que mostram seu cotidiano.
O sucesso era um sonho de infância, mas virou um problema sério para o influenciador digital de 23 anos.
A hiperexposição nas redes desencadeou comentários negativos e também experiências inusitadas com seguidores. Isso, somado a problemas familiares, acabou levando Ramon a ser diagnosticado com depressão.
O influenciador, que meses antes participava de eventos e fazia publicidade para grandes marcas, passou a ficar prostrado em casa e sem perspectiva sobre o futuro. "Cheguei a dormir de 16 a 18 horas em um dia", diz à BBC News Brasil.

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