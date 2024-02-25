'Nenhum dinheiro pagava o que eu estava passando', diz tiktoker que se afastou das redes

Ramon Vitor acumula 16 milhões de seguidores entre TikTok e Instagram, com clipes que mostram seu cotidiano.
O sucesso era um sonho de infância, mas virou um problema sério para o influenciador digital de 23 anos.
A hiperexposição nas redes desencadeou comentários negativos e também experiências inusitadas com seguidores. Isso, somado a problemas familiares, acabou levando Ramon a ser diagnosticado com depressão.
O influenciador, que meses antes participava de eventos e fazia publicidade para grandes marcas, passou a ficar prostrado em casa e sem perspectiva sobre o futuro. "Cheguei a dormir de 16 a 18 horas em um dia", diz à BBC News Brasil.