'Nenhum dinheiro pagava o que eu estava passando', diz tiktoker que se afastou das redes

Ramon Vitor acumula 16 milhões de seguidores entre TikTok e Instagram, com clipes que mostram seu cotidiano.

O sucesso era um sonho de infância, mas virou um problema sério para o influenciador digital de 23 anos.

A hiperexposição nas redes desencadeou comentários negativos e também experiências inusitadas com seguidores. Isso, somado a problemas familiares, acabou levando Ramon a ser diagnosticado com depressão.