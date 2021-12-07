Nem o conheço, diz promotor acusado por Gilmar Mendes de perseguição

Ministro do STF Gilmar Mendes Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF

O promotor Daniel Zappia disse, em entrevista ao UOL News na manhã desta terça-feira (7), que nem sequer conhece o ministro Gilmar Mendes , do STF (Supremo Tribunal Federal), que afirma ser perseguido por ele.

Zappia chegou a ser punido pelo CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) após denúncia de Gilmar Mendes, mas o ministro Kassio Nunes Marques suspendeu a punição.

O promotor abriu um inquérito civil público para apurar se o ministro Gilmar se beneficiou financeiramente da estatização da Uned (União de Ensino Superior de Diamantino), em Mato Grosso . A faculdade pertencia à família do magistrado e foi vendida ao governo de Mato Grosso, à época comandando por Silval Barbosa (MDB).

"Sequer conheço o ministro. A única relação que tinha era com a obra dele de direito constitucional e a condição de ministro do STF, que definiu vários julgamentos nessa condição", argumentou.

O promotor voltou a dizer que a abertura do inquérito foi apenas o cumprimento de seu dever. "Por dever de ofício tive que investigá-lo. A ideia de uma investigação é justamente apurar o fato e, na sua conclusão, afirmar se há justa causa para responsabilização ou arquivamento. É até uma medida de resguardo para quem é investigado", disse Zappia.

A apuração foi suspensa pela Justiça local. Antes de o promotor chegar à cidade de Diamantino, havia investigações sobre o uso de agrotóxicos em fazendas da região, inclusive da família de Gilmar.

Segundo os advogados do ministro, ao investigar a extinta faculdade da família e promover ações judiciais na área ambiental, o promotor perseguia o membro do Supremo.

A investigação sobre a venda da faculdade Uned não foi concluída até hoje. Há um recurso em análise no Judiciário. Em fevereiro, Maria Mendes, irmã de Gilmar, negou que ele tenha se beneficiado com o negócio.