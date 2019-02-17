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Violência

Índio é agredido no interior de SP e tem braço amputado

O ajudante de serralheiro de 39 anos diz ter levado mordidas, chutes e socos de homem que trabalha no mesmo local que ele

Publicado em 

16 fev 2019 às 21:42

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 21:42

Indígena foi agredido por três pessoas Crédito: Reprodução/Facebook
Um índio da etnia pareci, de 39 anos, foi espancado e teve o braço amputado após uma discussão em São Carlos, no interior paulista.
Ele vive na cidade há 27 anos, mas nasceu na reserva indígena Uirapuru, no Mato Grosso. O índio, que é ajudante de serralheiro, está internado há quase um mês na Santa Casa.
"É um caso completamente surreal; ele está muito abalado", afirmou o antropólogo Djalma Nery, amigo da família, que esteve com a vítima no hospital nesta semana.
> Índios acusam Damares de retirar filha adotiva de aldeia, diz revista
A Polícia Civil investiga o caso. No boletim de ocorrência, feito a partir de uma denúncia anônima, não há menção ao fato de que a vítima é indígena. O episódio foi registrado como lesão corporal.
Ele foi agredido na noite de 18 de janeiro, após uma discussão num bar. O agressor, que trabalha no mesmo local que ele, teria o acusado de furto. Com a ajuda de dois amigos, o agressor tentou roubar o carro da vítima e a levou até uma comunidade, onde a agrediu com mordidas, chutes e socos.
O índio foi atingido na cabeça e ficou inconsciente por alguns momentos, quando teve o braço prensado contra a porta de um carro. Ele foi abandonado num terreno baldio. Depois, conseguiu pedir ajuda e foi encaminhado à Santa Casa, onde teve o braço amputado.
Ele contou a interlocutores que os agressores afirmavam, durante o episódio, que "agora estava permitido matar índio".
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Segundo Nery, ele contou também que já havia sido alvo de comentários preconceituosos pelo fato de ser índio, mas nunca de uma agressão corporal. "Ele não acha que foi o motivo central, mas esse desprezo foi um fator que tornou a agressão mais confortável", diz o antropólogo.
"Para mim, a grande questão é não achar que isso é um crime comum. Na minha avaliação, é uma junção de fatores. Tem muito a ver com o clima de impunidade e de ódio às minorias que se estabeleceu no país."
O índio foi ouvido pelos policiais nesta semana. A família, que teme retaliações, deve levar o caso também ao Ministério Público.

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