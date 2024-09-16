  • Navio naufraga em Fernando de Noronha e cinco estão desaparecidos
Pernambuco

Navio naufraga em Fernando de Noronha e cinco estão desaparecidos

Quatro dos nove tripulantes que estavam bordo foram resgatados e passam bem. A Marinha coordena a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2024 às 14:16

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 14:16

Conheça as principais maravilhas de Fernando de Noronha
O navio naufragou a caminho de Fernando de Noronha Crédito: Reprodução
Um navio de transporte de carga naufragou na noite neste domingo (15) em Pernambuco, deixando cinco tripulantes desparecidos. O navio Concórdia saiu do Recife e seguia para Fernando de Noronha, em um trajeto de 545 quilômetros, mas naufragou a cerca de 15 quilômetros de Ponta de Pedras, no município de Goiana (68 km do Recife).
Quatro dos nove tripulantes que estavam bordo foram resgatados pelo Navio Rebocador de Alto Mar Cormoran, da Marinha, e passam bem. A Marinha coordena a operação de busca e salvamento no litoral pernambucano, com o Navio-Patrulha Macau e a Aeronave H-36 da Força Aérea Brasileira.
Também foi emitido aviso aos navegantes para alertar as embarcações que estejam navegando em áreas próximas do naufrágio para apoiar nas buscas.

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

