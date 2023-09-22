Nasce filho de Eduardo Bolsonaro e nome homenageia ex-presidente

"Pela graça de Deus foi um parto normal tranquilo, sem anestesia. JH nasceu com três circulares de cordão, mas tão logo respirou, chorou e se acalmou no colinho da mamãe", escreveu em seu perfil oficial no Instagram.

"Cheio de saúde, mama forte e bastante. Até aqui o Senhor nos ajudou. Felicidade sem fim.". Ele já é pai de Georgia, de 2 anos, fruto do relacionamento com a psicóloga Heloisa Wolf. Os dois se casaram em 2019, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.