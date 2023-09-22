Nasce filho de Eduardo Bolsonaro e nome homenageia ex-presidente

SÃO PAULO - Nasceu nesta sexta-feira (22) o segundo filho de Eduardo Bolsonaro. O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal (PL) em São Paulo, anunciou a chegada do novo membro do clã em suas redes sociais. Segundo ele, o nome da criança é Jair Henrique, homenagem ao antigo mandatário.
"Pela graça de Deus foi um parto normal tranquilo, sem anestesia. JH nasceu com três circulares de cordão, mas tão logo respirou, chorou e se acalmou no colinho da mamãe", escreveu em seu perfil oficial no Instagram.
"Cheio de saúde, mama forte e bastante. Até aqui o Senhor nos ajudou. Felicidade sem fim.". Ele já é pai de Georgia, de 2 anos, fruto do relacionamento com a psicóloga Heloisa Wolf. Os dois se casaram em 2019, em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.
O ex-presidente tem outros quatro netos, sendo duas filhas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), uma filha do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e uma outra menina, primeira filha do casal Eduardo e Heloísa Bolsonaro.