Não temos informações de que alguém tenha falecido por falta de UTI, diz Bolsonaro

"Não temos informações que qualquer pessoa tenha falecido por falta de UTI ou de respiradores, abastecemos Estados e municípios com recursos", disse Bolsonaro, para quem, "infelizmente, o STF assim definiu que deveria ser feito", em referência à decisão do Supremo Tribunal Federal de dar autonomia a governadores e prefeitos na condução das medidas a serem tomadas contra a disseminação do coronavírus, o que gerou, na visão do presidente, uma falta de articulação entre os governantes. "Falta de diálogo houve porque os governadores passaram a ser donos dos seus Estados e os prefeitos donos dos municípios", argumentou.