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Eleições

'Não estou preocupado com reeleição, com trabalho ela vem', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro também aproveitou a situação para dizer que 'não precisa do fundão', em referência ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 18:11
Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Foto: Isac Nóbrega/PR
Em discurso proferido na inauguração de um trecho pavimentado da BR-163, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que a reeleição não é fonte de preocupação para ele. Na convicção de Bolsonaro, a recondução ao cargo é "algo natural", advinda do trabalho.
"Não estou preocupado com reeleição. A reeleição é algo natural, se você trabalhar ela vem. E não é com propaganda também. Fiz minha campanha com aproximadamente R$ 2 milhões que vieram através de vaquinha", disse Bolsonaro, que aproveitou a situação para dizer que ele "não precisa do fundão", em referência ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O presidente deixou claro que o fundão é uma demanda que vem do Congresso. "Quis o Parlamento assim. Paciência, vamos seguir o nosso destino", falou Bolsonaro.

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