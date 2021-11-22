Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Não digo amém para tudo que o governo Bolsonaro faz, diz Luciano Hang
Crítico de ações do governo

Não digo amém para tudo que o governo Bolsonaro faz, diz Luciano Hang

Para o empresário, que diz querer "reformas, privatizações, menos burocracia, menos ecochatos", o momento é de tentar dialogar mais com o Congresso Nacional para "aprovar aquilo que precisamos"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 nov 2021 às 10:56

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 10:56

O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan
O empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan Crédito: Reprodução Instagram
O empresário bolsonarista Luciano Hang declarou que apesar de seu apoio ao governo de Jair Bolsonaro (sem partido) ele não é "chapa branca para dizer amém para tudo que o governo Bolsonaro faz".
"Todas às vezes que o Bolsonaro quer fazer alguma reforma, eu me posiciono. E também sou contra. Por exemplo, desde 2019 eu bato que o Bolsonaro está errando no horário de verão. (...) Já me manifestei várias vezes, e não sou chapa branca para dizer amém para tudo que o governo Bolsonaro faz", disse o empresário ao site da Jovem Pan.
Apesar de se colocar como crítico de ações do governo, Hang afirmou que desde que assumiu o cargo no Palácio do Planalto "Bolsonaro tentou empenhar todo o seu esforço e da sua equipe para fazer as mudanças que o Brasil precisa". E completou: "mas somos sempre atropelados por algum burocrata ou parlamentar".
Para o empresário, que diz querer "reformas, privatizações, menos burocracia, menos ecochatos", o momento é de tentar dialogar mais com o Congresso Nacional para "aprovar aquilo que precisamos".
"Eu prego a harmonia, a paz e que o Brasil precisa conversar mais. Um líder precisa abraçar mais; se precisar sentar no colo, tem que sentar; se precisar beijar na boca, tem que beijar. O importante é fazer as coisas acontecerem dentro da política e dentro do certo. Precisamos passar o país a limpo, o país precisa de mais transparência e ser mais sincero na hora de falar."
Dizendo que não entende o porquê lhe deram o registro de "empresário bolsonarista", Hang disse que irá escolher seu candidato ao Palácio do Planalto apenas no ano que vem. Ao ser questionado sobre uma possível candidatura de Sergio Moro (Podemos) ao Planalto, o empresário se limitou a dizer que o ex-juiz fez "um grande trabalho no Brasil" com a Operação Lava Jato.

POSSÍVEL CANDIDATURA

Hang afirmou que está "pensando" se vai se candidatar a algum cargo nas eleições de 2022, mas explicou que não sabe ainda "em qual partido, nem em que cargo" disputaria.
"Fui convidado para, de repente, ser alguma coisa, mas vou esperar. Tenho até abril do ano que vem, vou fazer consultas aos meus amigos que estão na política e foram para lá para melhorar o país. Estou pensando, antes eu nem pensava. Não quer dizer que eu vou ser, posso continuar como ativista ou, de repente, posso colocar meu nome à disposição dos brasileiros."
O empresário teve o nome colocado no relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid com o pedido de indiciamento por incitação ao crime após suspeitas de disseminação de fake news por parte de Hang.

Veja Também

STF ignora trégua e impõe novas derrotas a Bolsonaro e seus aliados

Bolsonaro e aliados afinam discurso para filiação ao PL

Em contramão de Bolsonaro, Queiroga liga onda de Covid à falta de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Luciano Hang governo federal Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados