Não cabe numa coletiva que trata de pandemia, tratar de eleições, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), se recusou a responder pergunta sobre a sua campanha à reeleição durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, nesta sexta-feira (14). "Não cabe numa coletiva que trata de uma pandemia sanitária, de uma crise global, a gente tratar das eleições", disse.