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Eleições 2020

Não cabe numa coletiva que trata de pandemia, tratar de eleições, diz Covas

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), se recusou a responder pergunta sobre a sua campanha à reeleição durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 15:57

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 15:57

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas durante entrevista coletiva
Crédito: João Alvarez/Fotoarena/Folhapress
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), se recusou a responder pergunta sobre a sua campanha à reeleição durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, nesta sexta-feira (14). "Não cabe numa coletiva que trata de uma pandemia sanitária, de uma crise global, a gente tratar das eleições", disse.
"A convenção do PSDB está marcada para o dia 12 de setembro. A partir desta data eu falo como candidato a prefeito", afirmou Covas, que havia sido questionado sobre a ausência do apresentador José Luiz Datena no pleito.

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