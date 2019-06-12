Museu Nacional ganha teto provisório de material metálico

Rio de Janeiro - Museu Nacional ganha abraço coletivo simbólico em encerramento de evento em comemoração aos 201 anos da instituição na Quinta da Boa Vista, na zona norte do Rio. Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

Com recursos doados pelo Ministério da Educação (MEC) em 2018 para obras emergenciais, o Museu Nacional, destruído por um incêndio no dia 2 de setembro daquele ano, concluiu a instalação de um teto provisório de material metálico no equipamento.

Pela primeira vez, cinco meses após o incêndio, o palácio que abrigava o Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi aberto para a imprensa, e parte do acervo recuperado foi apresentado.

"Faltam ainda alguns detalhes, mas a base toda foi feita. Em princípio, terminou", disse hoje (11) à Agência Brasil o diretor do museu, Alexander Kellner. Segundo Kellner, a precondição para a instalação do teto provisório era o escoramento das paredes. Ele disse que, sem o escoramento, não faria o teto. O trabalho começou no dia 21 de setembro do ano passado.

Kellner reafirmou que a liberação, pelo MEC, da primeira parcela dos R$ 908 mil necessários às obras será usada na elaboração do projeto executivo de restauração da fachada e dos telhados permanentes do edifício. O plano que será entregue à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), administradora do museu, para repasse ao MEC, inclui também a reforma da área interna do antigo palácio imperial.

A assessoria de imprensa do Museu Nacional informou que o Ministério da Cultura da Itália anunciou colaboração com o museu. Ainda neste mês, autoridades italianas se reunirão com a direção do museu para definir como será feita essa cooperação: se vão doar acervo, emprestar peças ou se enviarão recursos financeiros para as obras de restauração do equipamento. Em princípio, a chegada dos italianos é esperada no dia 19 deste mês para participarem de simpósio internacional.

DOAÇÕES

Segundo a assessoria do Museu Nacional, o total de recursos liberados pelo MEC é de R$ 16 milhões – R$ 8,9 milhões para obras emergenciais, incluindo escoramento das paredes, cobertura provisória do prédio e instalação de conteineres, R$ 908,8 mil para elaboração do projeto da reconstrução da fachada e dos telhados definitivos, e R$ 5 milhões para elaboração de dois projetos, um para a reconstrução interna do palácio e outro para novas exposições.

Pela primeira vez, cinco meses após o incêndio, o palácio que abrigava o Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi aberto para a imprensa, e parte do acervo recuperado foi apresentado. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Alexander Kellner aguarda ainda a liberação de recursos da emenda parlamentar da bancada do Rio de Janeiro, que totaliza R$ 55 milhões. Após o contingenciamento de R$ 11,9 milhões, não definido pelo MEC, para o cumprimento das leis de Responsabilidade Fiscal e de Diretrizes Orçamentárias, entre outras normas, o valor da emenda caiu para R$ 43,1 milhões.

O cônsul-geral da Alemanha no Rio de Janeiro, Klaus Zillikens, anunciou doação ao Museu Nacional que pode atingir até 1 milhão de euros. Para recuperar especificamente a parte elétrica do museu, a Alemanha doará 145 mil euros neste mês, que se somarão aos 180,8 mil euros doados em 2018 para compra de equipamentos, entre os quais câmeras fotográficas, computadores e lupas.

Do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações virão R$ 10 milhões, prometidos na gestão anterior e que serão pagos pela atual administração. Os recursos serão aplicados na aquisição de equipamentos para a ciência e adaptação de local que receberá esses equipamentos.