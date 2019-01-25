Museu Inhotim é evacuado após rompimento de barragem

Com 14 hectares de visitação, o parque, localizado no próprio município de Brumadinho, conta com um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, além de uma coleção de espécies raras de todos os continentes.

A barragem de rejeitos da mineradora Vale na Mina do Feijão se rompeu no início da tarde desta sexta-feira (25). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.