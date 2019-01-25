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Museu Inhotim é evacuado após rompimento de barragem

Barragem da Vale se rompeu e a lama atingiu a cidade de Brumadinho

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 16:53

Publicado em 

25 jan 2019 às 16:53
Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Alan Silva Gomes
Após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG), o Instituto Inhotim informou que, por segurança, está evacuando o museu. “Aguardamos informações oficiais sobre o rompimento da barragem”, informou o instituto, por meio de seu perfil na rede social Twitter.
Com 14 hectares de visitação, o parque, localizado no próprio município de Brumadinho, conta com um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do país, além de uma coleção de espécies raras de todos os continentes.
A barragem de rejeitos da mineradora Vale na Mina do Feijão se rompeu no início da tarde desta sexta-feira (25). As primeiras informações indicam que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco.
“Ainda não há confirmação se há feridos no local. A Vale acionou o Corpo de Bombeiros e ativou o seu Plano de Atendimento a Emergências para Barragens”, informou a mineradora.

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