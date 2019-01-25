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Catástrofe ambiental

Municípios vizinhos a Brumadinho divulgam alertas à população

Devido a imagens que revelam o vazamento de um grande volume de rejeito de mineração, os moradores dessas cidades estão sendo orientados a se prevenir de qualquer incidente

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:37

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:37
Barragem da Vale se rompeu em Minas Gerais Crédito: Reprodução
Assim como Brumadinho, outros municípios da região metropolitana de Belo Horizonte estão emitindo comunicados de alerta à população em decorrência do rompimento da barragem na Mina Córrego do Feijão, pertencente à Vale. Devido a imagens que revelam o vazamento de um grande volume de rejeito de mineração, os moradores dessas cidades estão sendo orientados a se prevenir de qualquer incidente.
A prefeitura de São Joaquim de Bicas instruiu a população que vive às margens do Rio Paraopeba a evacuar a área por medida de segurança. O município de Juatuba, que faz limite com Brumadinho, também emitiu alerta semelhante aos moradores do bairro Francelinos, por onde também passa o manancial.
O prefeito de Betim, Vittorio Medioli, divulgou um vídeo nas redes sociais e pediu atenção aos riscos de inundação. "Preste atenção para poder evacuar as casas caso as coisas fiquem muito sérias", recomenda Medioli no vídeo.
O rompimento da barragem ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (25). A Mina Córrego do Feijão fica em Brumadinho. O município já havia publicado mais cedo uma mensagem nas redes sociais pedindo que os moradores fiquem longe do leito do Rio Paraopeba.

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