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Em Pernambuco

Mulher que contraiu raiva humana após ser mordida por sagui morre no Recife

Paciente apresentava dormência, além de dores e fraqueza muscular. Em 2 de janeiro, ela evoluiu para um quadro neurológico grave com insuficiência respiratória
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2025 às 11:43

Publicado em 12 de Janeiro de 2025 às 11:43

Uma mulher de 56 anos que contraiu raiva humana morreu no sábado (11) no Recife. É o primeiro caso da doença em oito anos em Pernambuco.
Família de saguis no Parque Pedra da Cebola, em Vitória
A mulher foi mordida por um sagui e contraiu raiva Crédito: Ricardo Medeiros | A Gazeta
Mulher foi mordida na mão esquerda por um sagui em 28 de novembro de 2024. Ela procurou atendimento em Santa Maria do Cambucá, no agreste pernambucano, onde morava, e foi orientada a tomar soro e quatro injeções, mas não voltou para seguir com o tratamento.
Quadro se agravou quase um mês depois, segundo a imprensa local. Ela foi transferida para o Huoc (Hospital Universitário Oswaldo Cruz) em 31 de dezembro. O hospital é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas.
Paciente apresentava dormência, além de dores e fraqueza muscular. Em 2 de janeiro, ela evoluiu para um quadro neurológico grave com insuficiência respiratória.
Brasil registrou 48 casos de raiva humana entre 2010 e 2024. Nove foram causados por mordidas de cães, 24 por morcegos, seis por primatas não-humanos, dois por raposas, quatro por felinos e um por bovino, informou o Ministério da Saúde. Em outros dois casos, não foi possível identificar o animal que provocou a agressão.
Apenas dois pacientes sobreviveram à raiva humana no Brasil. Em 2008, Marciano Menezes da Silva foi mordido por um morcego, mas não recebeu a vacina antirrábica por "não apresentar sintomas da doença".
Um mês depois, ele começou a sentir dormência nos braços e febre alta e iniciou um tratamento no Huoc. Ele se tornou a quarta pessoa no mundo a sobreviver à raiva, mas com sequelas. Em 2017, um adolescente foi diagnosticado e conseguiu ser tratado a tempo em Manaus.
Hospital lamentou a morte. "Expressamos as mais sinceras condolências e desejamos, ainda, conforto, paz, e muita força para a família".

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