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Tragédia

Mulher morre afogada após pular de barco em movimento em lago em MT

A embarcação em que a vítima estava apresentou um defeito no motor e teve de ser guinchada. Elaine pulou na água com o barco em movimento, se desequilibrou e acabou se afogando

Publicado em 20 de Outubro de 2023 às 16:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 out 2023 às 16:53
Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada durante um passeio de barco no Lago do Ganso, em Mato Grosso
Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada durante um passeio de barco no Lago do Ganso, em Mato Grosso Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A empresária Elaine Stelatto Marques, de 45 anos, morreu afogada na tarde desta quinta-feira (19) durante um passeio de barco no Lago do Ganso, na cidade de Chapada dos Guimarães (MT). Elaine se afogou durante um passeio no Lago do Ganso, em Chapada dos Guimarães (MT), e morreu no local. Ela e uma testemunha tinham passado o dia no lago, em um barco.
Em certo momento, a embarcação apresentou um defeito no motor e teve de ser guinchada. Após amarrar uma corda em sua cintura, Elaine pulou na água com o barco em movimento, enquanto era levado pelo guincho. Segundo a Polícia Civil do Mato Grosso, ela se desequilibrou com as ondas e acabou se afogando.
A testemunha tentou socorrer a mulher, mas não conseguiu. O corpo foi encaminhado ao IML de Goiás.

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