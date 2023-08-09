Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher furta carteira durante entrevista de emprego e acaba presa
Não foi aprovada

Mulher furta carteira durante entrevista de emprego e acaba presa

A recrutadora percebeu que a carteira com dinheiro, cartões e documentos havia sumido durante o horário de almoço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 ago 2023 às 06:40

Publicado em 09 de Agosto de 2023 às 06:40

Uma mulher foi presa por furtar a carteira de uma recrutadora durante uma entrevista de emprego. O caso ocorreu no último domingo (6), em São Francisco do Sul (SC).
A recrutadora percebeu que a carteira com dinheiro, cartões e documentos havia sumido durante o horário de almoço, e solicitou as imagens das câmeras de segurança da empresa.
Pessoa tirando dinheiro da carteira
Candidata é vista retirando a carteira da vítima que estava em uma bolsa aberta Crédito: Shutterstock
Na gravação, a candidata é vista retirando a carteira da vítima que estava em uma bolsa aberta. A informação é da Polícia Militar.
Segundo a corporação, a mulher confessou o crime ao ser confrontada com as imagens. Ela explicou que esperou a melhor oportunidade para furtar os pertences da vítima.
A mulher disse que pegou o dinheiro que estava na carteira, cerca de R$ 25, e a descartou no lixo. Posteriormente, ela indicou aos agentes onde jogou o acessório, que foi recuperado.
A mulher foi levada para a delegacia de São Francisco do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados