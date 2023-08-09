Mulher furta carteira durante entrevista de emprego e acaba presa

Uma mulher foi presa por furtar a carteira de uma recrutadora durante uma entrevista de emprego. O caso ocorreu no último domingo (6), em São Francisco do Sul (SC).

A recrutadora percebeu que a carteira com dinheiro, cartões e documentos havia sumido durante o horário de almoço, e solicitou as imagens das câmeras de segurança da empresa.

Candidata é vista retirando a carteira da vítima que estava em uma bolsa aberta Crédito: Shutterstock

Na gravação, a candidata é vista retirando a carteira da vítima que estava em uma bolsa aberta. A informação é da Polícia Militar.

Segundo a corporação, a mulher confessou o crime ao ser confrontada com as imagens. Ela explicou que esperou a melhor oportunidade para furtar os pertences da vítima.

A mulher disse que pegou o dinheiro que estava na carteira, cerca de R$ 25, e a descartou no lixo. Posteriormente, ela indicou aos agentes onde jogou o acessório, que foi recuperado.