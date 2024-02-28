Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Mulher é presa sob suspeita de sequestrar bebê após perder filho no parto
Em Fortaleza

Mulher é presa sob suspeita de sequestrar bebê após perder filho no parto

A criança foi localizada com apoio do sistema Amber Alert Brasil, serviço de busca por desaparecidos desenvolvido pela empresa Meta, dona do Facebook, após dois dias desaparecida

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 17:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2024 às 17:45
O alerta fez com que usuários das redes sociais Facebook e Instagram, que fazem parte da Meta, recebessem notificações com imagem do bebê
O alerta fez com que usuários das redes sociais Facebook e Instagram, que fazem parte da Meta, recebessem notificações com imagem do bebê Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 39 foi presa em Fortaleza sob suspeita de sequestrar um bebê de dois meses. O caso aconteceu no sábado (24), e a detenção foi na noite de segunda-feira (26). Segundo a Polícia Civil, a mulher havia ficado grávida e perdeu o filho. Por isso, decidiu sequestrar o bebê de uma pessoa em situação de rua.
A criança foi localizada com apoio do sistema Amber Alert Brasil, serviço de busca por desaparecidos desenvolvido pela empresa Meta, dona do Facebook, após dois dias desaparecida. O bebê foi levado de uma pousada social no centro. A Coordenadoria de Perícia Criminal divulgou um retrato falado da suspeita, com base em testemunhos e informações sobre a pessoa avistada no local onde o bebê estava com a mãe.
Depois, a criança e a sequestradora estavam em um imóvel no bairro Sabiaguaba. De acordo com a polícia, a mulher cometeu o crime após informar para o companheiro que tinha engravidado e que a criança estaria em um hospital para tratamento. O delegado Ricardo Pinheiro, responsável pelo caso, disse em entrevista à TV Verdes Mares que a mulher de fato esteve grávida, mas perdeu a criança durante o parto e omitiu isso dos parentes.
"Desde então ela passou a frequentar locais com pessoas em vulnerabilidade, usuários de droga, e criar contato, proximidade com pessoas nessa condição. Ela viu o recém-nascido, procurou se aproximar da mãe, esperou uma oportunidade de pegar a criança e chegou em casa apresentando aos familiares como sendo seu filho", afirmou Ricardo Pinheiro.
O alerta fez com que usuários das redes sociais Facebook e Instagram, que fazem parte da Meta, recebessem notificações com imagem do bebê. A tecnologia Amber Alert permite a divulgação, nas plataformas digitais da empresa, de fotos de crianças e adolescentes até 17 anos que estão desaparecidas por alguma circunstância.
Quando o Amber Alert é ativado, um comunicado especial é encaminhado às plataformas da Meta para publicar o alerta no raio de até 160 km do local do fato ocorrido. A mulher foi autuada em flagrante por suspeita de sequestro e cárcere privado e colocada à disposição da Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Fortaleza (CE)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados