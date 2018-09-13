Mulher é presa por falsificar joias e vender como se fossem verdadeiras

Mulher copiava modelo de joalheiras famosas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Após três de investigações, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Intelectual (DRCPIM) prenderam Mariana Souza Mora, de 30 anos, pelo crime de falsificação.

Segundo o delegado Maurício Demétrio, a mulher estava com cerca de R$ 500 mil em joias falsas e pedras preciosas e semi preciosas usadas falsificação. O material foi encontrado na Estrada Alcebíades Pinto, em Itaipu, na Regão Ocêanica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Joias e material usado na falsificação Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Mariana, segundo a polícia, vendia as joias falsas como verdadeira em um site de vendas. Sua especialidade era falsificar joias de uma das maiores joalherias do país. Por peça, cobrava entre R$ 5 mil e R$ 12 mil por cada peça.