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Rio de Janeiro

Mulher é presa por falsificar joias e vender como se fossem verdadeiras

Prisão ocorreu depois de três meses de investigação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2018 às 11:58

Publicado em 13 de Setembro de 2018 às 11:58

Mulher copiava modelo de joalheiras famosas Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Após três de investigações, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Intelectual (DRCPIM) prenderam Mariana Souza Mora, de 30 anos, pelo crime de falsificação.
Segundo o delegado Maurício Demétrio, a mulher estava com cerca de R$ 500 mil em joias falsas e pedras preciosas e semi preciosas usadas falsificação. O material foi encontrado na Estrada Alcebíades Pinto, em Itaipu, na Regão Ocêanica de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.
Joias e material usado na falsificação Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Mariana, segundo a polícia, vendia as joias falsas como verdadeira em um site de vendas. Sua especialidade era falsificar joias de uma das maiores joalherias do país. Por peça, cobrava entre R$ 5 mil e R$ 12 mil por cada peça.
 Importante notar que é uma pessoa de classe média alta cometendo esse tipo de crime, que no imaginário da sociedade só seria cometido por camelôs. Investigaremos agora a origem das pedras, pois identificamos diversas viagens dela para o Oriente Médio  disse o delegado.

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