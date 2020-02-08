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É mole?!

Mulher é presa no Rio após dizer ter coronavírus para furar fila

A mulher esperava por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento e disse aos funcionários do local que havia voltado de Hong Kong há poucos dias

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 17:16
Claudete Maria Rosa da Silva fingiu ter sintomas do coronavírus para furar fila de UPA no Rio Crédito: Reprodução | TV Globo
Uma mulher foi presa em flagrante em Copacabana, no Rio de Janeiro, após dizer que havia voltado recentemente da China e que teria todos os sintomas do novo coronavírus, responsável pela epidemia que já matou mais de 700 pessoas. 
De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a mulher esperava por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) quando procurou funcionários do local e disse que havia voltado há poucos dias de Hong Kong, onde teria trabalhado como babá.
"A paciente foi de rapidamente isolada e submetida a uma série de exames e questionamentos, tendo insistido durante horas em uma narrativa fantasiosa sobre sua viagem como babá de uma família àquela localidade", diz nota da Polícia Civil. 
Veja o que se sabe até agora sobre o novo coronavírus. As autoridades sanitárias foram informadas do caso e acionaram o Ministério da Saúde para possível caso de infecção. 

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Familiares da mulher foram acionados e alegaram que ela jamais havia viajado para fora do país e sequer tinha passaporte. As informações foram confirmadas pelo Departamento de Polícia Federal. 
Ao ser questionada pelos policiais, a mulher admitiu ter mentido para furar a fila de atendimento da unidade de saúde. 
Ela responderá por crime de falsidade ideológica e pela contravenção de provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente, praticando ato capaz de produzir pânico ou tumulto. O caso foi registrado na 12ª DP de Copacabana
Até o momento, não há casos de infecção pelo novo coronavírus no Brasil. A maior parte dos casos investigados já foi descartada pelo Ministério da Saúde. 
No quinta-feira (6), o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de quarentena para casos suspeitos do vírus. A medida foi votada em tempo recorde pelo Congresso após Bolsonaro voltar atrás e aprovar missão de evacuação de brasileiros que viviam em Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro da epidemia.

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