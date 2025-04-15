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Mulher é atingida por bala perdida em bairro nobre de São Paulo

O crime ocorreu por volta das 20h de sábado, na rua Gomes de Carvalho, em uma região ocupada por prédios de escritórios e restaurantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2025 às 11:18

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 11:18

Não há, atpé o presente momento, notícias sobre o estado de saúde da vítima
Não há, até o presente momento, notícias sobre o estado de saúde da vítima Crédito: Reprodução/Videomonitoramento
Uma mulher de 32 anos foi atingida por uma bala perdida durante tentativa de assalto a um casal na noite de sábado (12), na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram um motociclista parado em uma rua do bairro, de capacete e mochila nas costas, e, em seguida, abordando um casal que passava pelo local.
Após a reação de uma das vítimas, luta corporal e a chegada de um segundo motociclista, o homem que acabara de sofrer a tentativa de assalto sai correndo e o criminoso atira várias vezes na direção dele. Um desses tiros acertou a perna esquerda da mulher de 32 anos que passava pelo local. O crime ocorreu por volta das 20h de sábado, na rua Gomes de Carvalho, em uma região ocupada por prédios de escritórios e restaurantes.
As imagens das câmeras de segurança mostram que há grande movimento de carros, motos e pedestres na rua no momento do disparo de tiros. Ao perceber a passagem de uma moto, uma mulher e uma criança abaixam atrás de um carro para buscar proteção. Um dos pedestres, um jovem, socorreu a vítima da bala perdida. A mulher foi levada para o Hospital São Paulo, na Vila Clementino, também na zona sul da capital paulista. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
Pesquisa Datafolha realizada entre os dias 1º e 3 de abril mostra que a percepção de que a criminalidade aumentou nos últimos 12 meses, assim como medo de ter o celular roubado ou sofrer agressão na rua, é pior entre moradores do estado de São Paulo em comparação à média dos brasileiros.
Nas cidades paulistas, 64% dos entrevistados afirmam que a segurança piorou no período de um ano, 26% diz que a situação não mudou, e 8% vê diminuição da criminalidade. No país como um todo, aqueles que notam avanço da criminalidade são 58%, enquanto 25% afirmam que nada mudou e 15% dizem ver melhora.

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