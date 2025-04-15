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Motorista derruba telhado de pizzaria em Vila Velha; veja vídeo

O motorista, 68 anos, afirmou que teve um "apagão" e não se recorda nem do acidente e nem de ter saído do local após a batida; o telhado da pizzaria ficou destruído

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 10:50

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

15 abr 2025 às 10:50
Um carro destruiu o telhado de uma pizzaria em Ponta da Fruta, Vila Velha, na noite de segunda-feira (14). Imagens (veja acima) mostram o momento que o motorista sai do local e deixa para trás um cenário de destruição.
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, foi ao local e apurou que o condutor do veículo é um homem de 68 anos, que estava a caminho de casa. Ele afirmou ter sofrido um “apagão”.
Ainda conforme o motorista, ele não se recorda da batida ou de ter saído do local. Familiares afirmaram que o homem está tomando medicação para cirurgia no coração e que já entraram em contato com os donos da pizzaria para arcarem com o prejuízo.
Telhado ficou destruído após acidente
Telhado ficou destruído após acidente Crédito: Acervo Pessoal
O motorista passou por atendimento médico e está bem.
Os moradores do segundo andar do prédio ficaram assustados, mas ninguém ficou ferido. Como a pizzaria não funciona nas segundas-feiras, não havia ninguém no local no momento. Os proprietários do local já pediram orçamento para reparos, mas ainda não sabem estimar o tamanho do prejuízo.
Apesar disso, o estabelecimento informou que vai abrir nesta terça-feira (15).

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