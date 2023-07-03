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No Ceará

Mulher de 25 anos morre após receber descarga elétrica em festa

Maria Letícia da Silva Regino, de 25 anos, participava do encerramento de festa quando recebeu a descarga elétrica. Segundo a Prefeitura de Santa Quitéria, responsável pelo evento, não se sabe de onde partiu a descarga elétrica

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 08:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2023 às 08:00
Letícia Regino, 25, morreu após receber uma descarga elétrica durante a 30ª Exposição Agropecuária, em Santa Quitéria (CE)
Maria Letícia da Silva Regino, 25, morreu após receber uma descarga elétrica durante a 30ª Exposição Agropecuária, em Santa Quitéria (CE) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Uma mulher de 25 anos morreu após receber uma descarga elétrica durante uma festa realizada pela Prefeitura de Santa Quitéria, no Ceará.
A vítima, identificada como Maria Letícia da Silva Regino, participava do encerramento da 30ª Exposição Agropecuária do município, que fica a cerca de 200 km de Fortaleza.
O caso foi registrado no Parque de Exposição Joaquim Mesquita Martins, por volta das 7h30 de hoje. Ela foi socorrida e levada ao hospital municipal, mas não resistiu e veio a óbito.
Segundo a prefeitura, responsável pela organização do evento, não há informações sobre de onde partiu a descarga elétrica. "A prefeitura está colaborando para a elucidação do fato, bem como, já iniciou diligências necessárias com objetivo de identificar os verdadeiros motivos que causaram diretamente o acidente", disse a administração municipal, por nota publicada nas redes sociais.
Sobre os protocolos de segurança, a prefeitura disse que seguiu todos, inclusive "com vistorias prévias pelo Corpo de Bombeiros que, também, disponibilizou uma equipe de plantão durante os dias do evento". "Houve a fiscalização antes e durante o evento, juntamente com equipes de pronto atendimento nos três dias", diz a nota.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social foi procurada pelo UOL, mas ainda não esclareceu se o caso será investigado.

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