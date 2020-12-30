MP-RJ notifica Neymar e condomínios por festa de ano-novo em Mangaratiba

Neymar marca três e Brasil vence o Peru em Lima Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) informou nesta quarta-feira que notificou Neymar para que preste esclarecimentos sobre uma festa que ele estaria promovendo desde o Natal em sua mansão em Mangaratiba, município da Costa Verde fluminense.

O evento provocou muitas críticas ao atleta, por ser promovido em meio à pandemia de Covid-19. Por enquanto, o MP-RJ está investigando as circunstâncias do evento e não pediu nenhuma punição ao atleta.

Segundo nota do MP-RJ, a 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis "recebeu diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos" promovidos por Neymar em sua mansão.

Além de Neymar, o MP-RJ notificou os condomínios PortoBello e Aero Rural para que, em caráter de urgência, prestem esclarecimentos sobre os eventos, como o número de convidados e eventuais medidas sanitárias adotadas.

Segundo o MP-RJ, a prefeitura de Mangaratiba também foi notificada para que informe as medidas adotadas a fim de garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor. A nota da instituição afirma que "outras medidas estão em curso e serão adotadas no momento oportuno".

O MP-RJ afirmou ainda que está analisando a documentação encaminhada à Promotoria de Justiça e, caso identifique irregularidades e desrespeitos às normas sanitárias nos eventos divulgados pela mídia, "vai atuar com base nas normas vigentes"