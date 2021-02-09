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MP pede condenação de Dirceu por lavagem de dinheiro em processo da Lava Jato

O ex-ministro José Dirceu é acusado de receber R$ 2,4 milhões em propinas das empreiteiras Engevix e UTC
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 13:04

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 13:04

Com suspeita de câncer, José Dirceu faz cirurgia nos rins em SP
O ex-ministro José Dirceu é alvo de denúncia Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
Ministério Público Federal (MPF) no Paraná pediu à Justiça na noite desta segunda-feira (8), a condenação do ex-ministro José Dirceu (Casa Civil - Governo Lula) por lavagem de dinheiro em um processo aberto na esteira da Operação Lava Jato. Na ação, ele é acusado de receber R$ 2,4 milhões em propinas das empreiteiras Engevix e UTC.
Nas alegações finais do processo encaminhadas ao juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, os procuradores também pediram a condenação de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro, e do ex-diretor da Engevix Gerson Almada, ambos réus no mesmo processo.
A denúncia foi aceita pelo então juiz Sérgio Moro em fevereiro de 2018, quando o petista já havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro em outros dois processos da operação. De acordo com a investigação do caso, Dirceu teria recebido os valores durante e depois do julgamento do mensalão. As propinas teriam sido pagas em acertos de corrupção envolvendo contratos da Petrobras.
Além das condenações, os procuradores pediram o bloqueio de R$ 2,4 milhões dos réus, pagamento de multas e cumprimento de penas em regime inicial fechado.
O ex-ministro, que chegou a ser preso em mais de uma ocasião, deixou a prisão em novembro de 2019, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) revogar a prisão após condenação em segunda instância.
A reportagem entrou em contato com o advogado Roberto Podval, que defende o ex-ministro, e aguarda resposta. Quando a denúncia foi recebida pela Justiça, em 2018, a defesa afirmou ver "desnecessidade" da ação contra José Dirceu.

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