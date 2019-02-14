MP obtêm liminar para proteção da Estação Ecológica de Arêdes, em MG

O complexo arqueológico de Arêdes é conhecido por sua rica fauna Crédito: Pixabay

Justiça Federal determinou a suspensão das atividades de mineração na unidade de conservação denominada Estação Ecológica de Arêdes, no município de Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte

Alvo de uma série de disputas judiciais em seu território, a unidade de conservação foi criada em 2010 por meio de um decreto estadual.

A liminar foi proferida na segunda-feira (11) com base em ação civil pública do MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), do MPF (Ministério Público Federal) e da ANM (Agência Nacional de Mineração).