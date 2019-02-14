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Meio Ambiente

MP obtêm liminar para proteção da Estação Ecológica de Arêdes, em MG

Alvo de uma série de disputas judiciais em seu território, a unidade de conservação foi criada em 2010 por meio de um decreto estadual

Publicado em 

14 fev 2019 às 18:30

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 18:30

O complexo arqueológico de Arêdes é conhecido por sua rica fauna Crédito: Pixabay
A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades de mineração na unidade de conservação denominada Estação Ecológica de Arêdes, no município de Itabirito, na região metropolitana de Belo Horizonte.
Alvo de uma série de disputas judiciais em seu território, a unidade de conservação foi criada em 2010 por meio de um decreto estadual.
A liminar foi proferida na segunda-feira (11) com base em ação civil pública do MP-MG (Ministério Público de Minas Gerais), do MPF (Ministério Público Federal) e da ANM (Agência Nacional de Mineração).
A ação tem o objetivo de proteger o complexo arqueológico de Arêdes, antiga área de exploração de ouro que remonta ao início do século 18. Com isso, ficam suspensos os títulos existentes e a concessão de novos direitos minerários.

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