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Barragens

MP determina que Vale verifique funcionamento dos canais de comunicação

A determinação foi publicada na noite desta quinta-feira, 28 e é direcionada à Vale e a seu presidente, Fábio Schvartsman

Publicado em 01 de Março de 2019 às 15:30

Publicado em 

01 mar 2019 às 15:30
Presidente da Vale Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) determinou que a Vale verifique todas as suas comunicações. O objetivo é garantir que informações sobre a situação das barragens divulgadas pelos vários canais da empresa estejam corretas.
De acordo com o MP-MG, a análise do site, redes sociais e informes à imprensa indicou que "não apresentavam todo o conteúdo necessário e indispensável para o completo conhecimento, em especial pelos possíveis atingidos em caso de novo rompimento de barragens, e pela sociedade em geral, das situações de risco a que estão efetivamente expostos".
A determinação foi publicada na noite desta quinta-feira, 28 e é direcionada à Vale e a seu presidente, Fábio Schvartsman. A companhia ainda não havia se posicionado sobre a determinação até a publicação desta matéria.

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