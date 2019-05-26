Movimentação de talude em Barão de Cocais acelera e atinge até 20 cm

O talude norte da mina de Gongo Soco da mineradoraem Barão de Cocais (MG) passou a se movimentar 20 centímetros por dia em alguns pontos isolados e 15,7 centímetros por dia em sua porção inferior, segundo informações divulgadas pelaNo sábado (25), no boletim anterior publicado pela agência, a velocidade da movimentação era de 14,1 centímetros por dia na parte inferior e 19 centímetros por dia nos pontos mais críticos. A previsão da agência era de que rompimento ocorresse até ontem.