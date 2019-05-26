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Monitoramento

Movimentação de talude em Barão de Cocais acelera e atinge até 20 cm

O risco de rompimento segue no nível 3, o mais alto, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade e membro efetivo da Defesa Civil

Publicado em 

26 mai 2019 às 18:13

Publicado em 26 de Maio de 2019 às 18:13

Barragem aérea da Minas Gongo Soco, em Barão de Cocais Crédito: Google Maps
O talude norte da mina de Gongo Soco da mineradora Vale em Barão de Cocais (MG) passou a se movimentar 20 centímetros por dia em alguns pontos isolados e 15,7 centímetros por dia em sua porção inferior, segundo informações divulgadas pela Agência Nacional de Mineração (ANM). No sábado (25), no boletim anterior publicado pela agência, a velocidade da movimentação era de 14,1 centímetros por dia na parte inferior e 19 centímetros por dia nos pontos mais críticos. A previsão da agência era de que rompimento ocorresse até ontem.
> À espera da lama
A Defesa Civil continua monitorando a movimentação do talude, conforme informações da Agência Brasil. O risco de rompimento segue no nível 3, o mais alto, de acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade e membro efetivo da Defesa Civil. O receio das autoridades é que o rompimento possa atingir a barragem sul superior, 1,5 quilômetro abaixo da contenção do talude norte.
A Vale avisou autoridades acerca da movimentação do talude no último dia 13, quando a movimentação era de 4 centímetros por dia - a previsão anunciada pela companhia era de que o talude desmoronaria entre o último dia 19 e este final de semana. A barragem da mineradora está localizada a 100 quilômetros de Belo Horizonte.

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