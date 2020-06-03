Mourão vê 'baderneiros' em atos e critica comparação com nazismo e ditadura

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nóbrega/PR

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, criticou as manifestações contrárias ao governo ocorridas no último domingo (31) e a tentativa de associação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) com regimes nazistas e ditatoriais.

Em artigo publicado hoje no jornal O Estado de S. Paulo, Mourão chama os manifestantes de "baderneiros" e diz que é "desonesto" fazer qualquer tipo de relação do atual governo com o nazismo.

"É um abuso esquecer quem são eles, bem como apresentá-los como contraparte dos apoiadores do governo na tentativa de transformá-los em manifestantes legítimos. Baderneiros são caso de polícia, não de política", afirmou.

Segundo Mourão, também é um abuso chamar as manifestações de domingo de democráticas porque elas ferem pessoas e o patrimônio público e privado, todos protegidos pela democracia. "Imagens mostram o que delinquentes fizeram em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Registros da internet deixam claro quão umbilicalmente ligados estão ao extremismo internacional", declarou.

No texto, Mourão sugere que os manifestantes estejam sendo usados como massa de manobra e questiona quais seriam os objetivos daqueles que estariam por trás desses protestos. "Aonde querem chegar? A incendiar as ruas do país, como em 2013? A ensanguentá-las, como aconteceu em outros países? Isso pode servir para muita coisa, jamais para para defender a democracia. E o país já aprendeu quanto custa esse erro."

NAZISMO E DITADURA

O vice-presidente também disse que é "forçar demais a mão" tentar associar o governo Bolsonaro ao regime nazista da Alemanha.

"Tal tipo de associação, praticada até por um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no exercício do cargo, além de irresponsável, é intelectualmente desonesta", declarou.

Na semana passada, o ministro do STF Celso de Mello, relator do inquérito que investiga suposta tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, comparou o Brasil à Alemanha nazista e disse, em mensagem privada no WhatsApp, que bolsonaristas querem a ditadura.