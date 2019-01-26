Mourão diz que governo não pode ser responsabilizado pelo desastre em Brumadinho Crédito: Estadão/Futura Press/Fátima Meira

O vice-presidente general Hamilton Mourão disse nesta sexta-feira (25) que o governo não pode ser culpado pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG).

"Essa conta não pode vir para a gente, porque nós assumimos há 30 dias", afirmou, lembrando que a Vale do Rio Doce é uma empresa privada.

Ele informou que recursos federais podem ser liberados para a região afetada.

"Vamos ver agora tudo que vai ser analisado lá. É óbvio que, se houver necessidade, o governo, dentro de suas possibilidades, vai liberar recursos", declarou.

Mourão frisou que é necessário investigar as razões da tragédia: "Tem que apurar o que houve. Era considerada a barragem de menor grau risco".

Crítico de medidas na área ambiental, o governo do presidente Jair Bolsonaro enfrenta já no início um grande desafio no setor diante do rompimento da barragem em Minas Gerais

Mourão respondeu que as críticas feitas pelo presidente eram ligadas à demora em licenciamentos ambientais.

"Vamos dizer assim, uma visão um pouco mais ortodoxa do que vem a ser a defesa do meio ambiente. Essas eram as críticas do presidente. Mas o que aconteceu ali foi um desastre", completou.

O vice-presidente evitou dizer se a tragédia em Brumadinho é menor ou maior do que a de Mariana, em novembro de 2015, pois ambos envolvem vítimas.

No entanto, o general disse que, pelas informações até o momento, o resíduo liberado com o rompimento da barragem não é tão tóxico como o de Mariana