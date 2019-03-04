Motorista embriagado atropela foliões durante bloco e é preso no RJ

27º Delegacia policial do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Internet

Um motorista embriagado atropelou diversas pessoas na noite deste domingo (03) em Rocha Miranda, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Preso em flagrante, Marcelo Raimundo dos Santos, 42, responderá por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio e embriaguez ao volante.

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De acordo com a 27ª DP, Marcelo acelerou o carro contra um grupo de foliões durante a passagem de um bloco. O exame de alcoolemia constatou a embriaguez.

Pessoas que presenciaram o ocorrido tentaram agredir o motorista. O caso ocorreu durante o desfile de um grupo de bate-bolas, tradição do subúrbio do Rio. Foliões vestem-se de palhaços, cobrindo, inclusive, o rosto. Nas mãos, carregam uma bola de borracha, com a qual batem com força no chão.

Ainda na noite deste domingo (03), duas pessoas morreram após uma confusão entre grupos de bate-bolas terminar em troca de tiros em Marechal Hermes, também na zona norte. O caso ocorreu próximo da estação de trem do bairro. As vítimas são um adolescente e um homem identificado como Geres Francisco Gregório Neto, 38. Outras seis pessoas ficaram feridas.