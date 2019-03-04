Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Motorista embriagado atropela foliões durante bloco e é preso no RJ
Carnaval

Motorista embriagado atropela foliões durante bloco e é preso no RJ

Marcelo Raimundo dos Santos, 42, responderá por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio e embriaguez ao volante

Publicado em 04 de Março de 2019 às 19:18

Publicado em 

04 mar 2019 às 19:18
27º Delegacia policial do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Internet
Um motorista embriagado atropelou diversas pessoas na noite deste domingo (03) em Rocha Miranda, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Preso em flagrante, Marcelo Raimundo dos Santos, 42, responderá por tentativa de homicídio, dano ao patrimônio e embriaguez ao volante.
VEJA VÍDEO
De acordo com a 27ª DP, Marcelo acelerou o carro contra um grupo de foliões durante a passagem de um bloco. O exame de alcoolemia constatou a embriaguez.
Pessoas que presenciaram o ocorrido tentaram agredir o motorista. O caso ocorreu durante o desfile de um grupo de bate-bolas, tradição do subúrbio do Rio. Foliões vestem-se de palhaços, cobrindo, inclusive, o rosto. Nas mãos, carregam uma bola de borracha, com a qual batem com força no chão.
> PM é atingida por garrafa de vidro no carnaval de Conceição da Barra
Ainda na noite deste domingo (03), duas pessoas morreram após uma confusão entre grupos de bate-bolas terminar em troca de tiros em Marechal Hermes, também na zona norte. O caso ocorreu próximo da estação de trem do bairro. As vítimas são um adolescente e um homem identificado como Geres Francisco Gregório Neto, 38. Outras seis pessoas ficaram feridas.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

atropelamento Carnaval Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados