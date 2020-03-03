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Estupro de vulnerável

Motorista de aplicativo acusado de estuprar universitária é preso em SP

O condutor, de 47 anos, é acusado de estuprar uma universitária de 20 anos, no trajeto até a casa dela, na zona leste de SP

Publicado em 03 de Março de 2020 às 20:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 mar 2020 às 20:53
A 99 afirmou que, assim que soube sobre a "grave denúncia" feita pela passageira, excluiu o colaborador do aplicativo Crédito: Divulgação
A polícia prendeu na manhã desta terça-feira (3) o motorista de aplicativo suspeito de estuprar uma passageira, no último dia 25, após ela embarcar no veículo, em Pinheiros (zona oeste de SP).
O condutor, de 47 anos, é acusado de estuprar uma universitária de 20 anos, no trajeto até a casa dela, na zona leste de SP. A jovem contou ao Agora que havia bebido e se lembrava apenas do motorista com as calças abaixadas, perto dela, no banco traseiro do veículo.
O motorista foi indiciado por estupro de vulnerável na noite de domingo (1º), após se apresentar à polícia e prestar depoimento. Ele disse que a jovem o havia "seduzido" e negou o crime. O pedido de prisão temporária foi expedido na manhã desta terça.

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Segundo a polícia, ele foi detido na região do Tatuapé (zona leste de SP).

OUTRO LADO

A 99 afirmou que, assim que soube sobre a "grave denúncia" feita pela passageira, excluiu o colaborador do aplicativo. Uma equipe também foi escalada para acompanhar o caso junto à vítima.
"A plataforma lamenta profundamente o caso e reitera que repudia veementemente esse tipo de violência. Temos uma política de tolerância zero em relação a isso", diz trecho de nota.
O aplicativo disse ainda que oferece um "kit de segurança" que disponibiliza a opção de compartilhar a rota a ser feita pelos usuários, com contatos de confiança da pessoa.
Qualquer abuso, acrescentou, deve ser imediatamente denunciado por meio do aplicativo ou pelo telefone 0800-8888999.

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