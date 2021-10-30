Motorista corre atrás de mulher, bate nela com um facão e foge em Goiás

Motorista corre atrás de mulher e atinge a perna dela com um facão Crédito: Reprodução/TV Anhanguera

Câmeras de segurança registraram o momento em que um motorista sai do carro, corre atrás de uma mulher que havia descido do veículo e atinge a perna dela com um facão. O caso aconteceu na sexta-feira (29), em Anápolis (GO). Após a agressão, o homem fugiu no carro.

Pelas imagens, divulgadas pela TV Anhanguera, afiliada da TV Globo na região, é possível ver que a mulher desce do carro e diz algo ao motorista antes de bater a porta. Não foi revelada qual a relação dos dois.

A agressão foi registrada na Central de Flagrantes da cidade. Ainda de acordo com a TV, a Polícia Civil ouviu os envolvidos e ambos foram liberados.