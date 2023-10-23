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Acidente

Motorista atropela 16 pessoas na região da Cracolândia em São Paulo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito vítimas precisaram ser socorridas pelo SAMU e 11 viaturas foram deslocadas para atendimento da ocorrência
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 out 2023 às 14:38

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 14:38

Na Cracolândia, que fica no centro de São Paulo, dependentes químicos usam drogas ao ar livre
Na Cracolândia, que fica no centro de São Paulo, dependentes químicos usam drogas ao ar livre Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Um atropelamento ocorrido na região da Cracolândia, na Avenida Rio Branco com a Rua dos Gusmões, deixou 16 pessoas feridas na noite deste domingo (22), sendo quatro delas com fratura exposta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito vítimas precisaram ser socorridas pelo SAMU e 11 viaturas foram deslocadas para atendimento da ocorrência, que começou por volta de 21h30.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), um homem foi abordado por indivíduos ao parar em cruzamento, teve o vidro do carro quebrado e uma bolsa e aparelho celular foram roubados. Ainda conforme versão apresentada pela SSP, o motorista atropelou as pessoas em uma tentativa de fuga.
“O homem encontrou uma viatura da Polícia Militar e comunicou os fatos, deixando o local posteriormente. Uma das placas do veículo caiu na via, e foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como roubo a interior de veículo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor pelo 2º Departamento de Polícia (Bom Retiro)”, diz nota da secretaria.
Questionada pela Agência Brasil sobre depoimentos das vítimas e se eles chegaram a ser registrados no boletim de ocorrência, a SSP-SP respondeu que não tinha a informação.

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