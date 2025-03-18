Motociclista é resgatado de enchente com ajuda de retroescavadeira

Motociclista foi resgatado por trabalhadores de uma empresa da região de Venda Nova, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução | Redes sociais

Um motociclista foi resgatado por uma retroescavadeira durante uma enchente na avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, enquanto tentava atravessar a via na tarde desta segunda-feira (17). Ele foi auxiliado por trabalhadores de uma empresa próxima, que utilizaram a retroescavadeira para tirar o homem e a moto do local. A região é ponto frequente de alagamento quando fortes chuvas atingem a cidade.

Na segunda, choveu em duas horas em Venda Nova o equivalente a 52,4 milímetros, 26,5% do total esperado para o mês, segundo a Defesa Civil da capital. A via onde o motociclista foi resgatado chegou a ser bloqueada por um hora. Em virtude do forte volume de chuvas, a região e também a regional do Barreiro estão com alerta de risco geológico moderado até esta quarta-feira (19).

A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso algum desses sinais sejam observados, a recomendação do órgão é que os moradores deixem o local e liguem para a Defesa Civil (199), ou, em caso de emergência, para o Corpo de Bombeiros Militar (193).