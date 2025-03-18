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Belo Horizonte

Motociclista é resgatado de enchente com ajuda de retroescavadeira

O homem foi resgatado enquanto tentava atravessar a avenida Vilarinho, na região de Venda Nova; a região é ponto frequente de alagamento quando fortes chuvas atingem a cidade

Publicado em 18 de Março de 2025 às 15:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 mar 2025 às 15:02
Motociclista foi resgatado por trabalhadores de uma empresa da região de Venda Nova, em Belo Horizonte
Motociclista foi resgatado por trabalhadores de uma empresa da região de Venda Nova, em Belo Horizonte Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um motociclista foi resgatado por uma retroescavadeira durante uma enchente na avenida Vilarinho, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, enquanto tentava atravessar a via na tarde desta segunda-feira (17). Ele foi auxiliado por trabalhadores de uma empresa próxima, que utilizaram a retroescavadeira para tirar o homem e a moto do local. A região é ponto frequente de alagamento quando fortes chuvas atingem a cidade.
Na segunda, choveu em duas horas em Venda Nova o equivalente a 52,4 milímetros, 26,5% do total esperado para o mês, segundo a Defesa Civil da capital. A via onde o motociclista foi resgatado chegou a ser bloqueada por um hora. Em virtude do forte volume de chuvas, a região e também a regional do Barreiro estão com alerta de risco geológico moderado até esta quarta-feira (19).
A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. Caso algum desses sinais sejam observados, a recomendação do órgão é que os moradores deixem o local e liguem para a Defesa Civil (199), ou, em caso de emergência, para o Corpo de Bombeiros Militar (193).
Belo Horizonte e outras 564 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de chuvas intensas para esta terça-feira (18), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A previsão indica risco de chuvas entre 30 milímetros por hora e 50 milímetros por hora e ventos intensos, de 40 km/h a 60 km/h.

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