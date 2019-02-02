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Brumadinho

Mortos em Brumadinho chegam a 115; desaparecidos são 248

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Aihara, as buscas continuam por tempo indeterminado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2019 às 22:42

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 22:42

Bombeiros resgatam corpo de vitima do rompimento da barragem da mina Corrego do Feijao , em Brumadinho ( MG ) , na Grande Belo Horizonte . Foto : Alex de Jesus / O Tempo 29/01/2019 Crédito: O Tempo
Até o momento, as equipes de resgate confirmam a morte de 115 pessoas, sendo que 71 delas já foram identificadas. Ainda há 248 desaparecidos pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Outras 394 pessoas foram localizadas.
De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Pedro Aihara, o número de corpos encontrados foi mais baixo nesta sexta-feira porque as "buscas se tornaram mais difíceis, uma vez que as equipes iniciaram trabalhos mais delicados, de escavação".
Segundo Aihara, as buscas continuam por tempo indeterminado, citando que em Mariana, as buscas duraram mais de três meses.

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