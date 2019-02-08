Morto no incêndio, zagueiro Arthur Vinícius faria 15 anos no sábado

A fachada do Ninho do Urubu Crédito: Flamengo/Divulgação

O zagueiro Arthur Vinícius, de 14 anos, foi a segunda pessoa identificada entre os dez mortos no incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira, no CT de Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Natural de Volta Redonda (RJ), o garoto completaria 15 anos neste sábado.

Arthur estava no alojamento que abrigava adolescentes que jogavam nos times de base do Flamengo . Ele era sobrinho do meia Andinho, que jogou pelo Volta Redonda, e no ano passado foi convocado para defender a seleção brasileira sub-15.

O defensor morava com a prima, tia e a mãe no bairro Volta Grande II, em Volta Redonda, sendo que a sua família se organizava para viajar ao Rio de Janeiro para celebrar seu aniversário com o menino neste sábado.

Antes do defensor, a primeira vítima identificada após o incêndio no CT foi o goleiro Christian Esmerio Candido, de 15 anos, que era considerado uma das grandes promessas do clube, tendo sido convocado algumas vezes para a seleção brasileira de base.

Após Arthur Vinícius e Christian, o atacante Vitor Isaías, também de 15 anos, se tornou a terceira vítima reconhecida entre os mortos desta tragédia. Catarinense nascido em Florianópolis, ele começou a se mostrar um artilheiro como jogador de futsal do Figueirense. No ano passado ele estava defendendo o Athlético-PR, antes de se transferir para o Flamengo em agosto.

Outra promessa rubro-negra, Vitor Isaías era empresariado por Sávio, ex-atacante do Flamengo, que foi revelado pelo clube como jogador na década de 1990. Por meio de uma nota oficial, a empresa do ex-jogador lamentou a tragédia e disse que já está prestando auxílio aos familiares do adolescente.

"A empresa Sávio Soccer vem através deste manifestar seu profundo pesar com a tragédia ocorrida na manhã desta sexta-feira (08), no Centro de Treinamento do Flamengo, onde acabou vitimando o nosso atleta Vitor Isaías (Vitinho), de 15 anos. Aproveitamos também para informar que a empresa está prestando todo o suporte necessário aos familiares no sentido de minimizar a dor causada por essa perda irreparável. Pedimos respeito e compreensão de todos neste momento de luto e nos solidarizamos com os demais familiares e amigos desses jovens atletas que lutavam para alcançar o sonho de ser um jogador de futebol profissional", disse a empresa no comunicado desta quarta.

4ª VÍTIMA IDENTIFICADA É GAROTO SERGIPANO

Foi confirmada também a morte do atleta sergipano Áthila Paixão, de 14 anos, como a quarta vítima do incêndio desta sexta do alojamento do CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande. O ex-treinador do garoto, Arielson Bezerra, que estava com a família no momento em que a direção do Flamengo ligou, afirmou que os pais do jovem, Damião e Diana, viajarão no final da tarde para a capital carioca para reconhecer o corpo.

Áthila começou a treinar no Flamengo no ano passado, ao ser descoberto quando jogava na Copa Zico. Em abril de 2018, ele foi aprovado no Flamengo e, desde então, treinava e estudava no Ninho do Urubu. Segundo Arielson Bezerra, Áthila estava no povoado Brasília, onde residem seus pais, de férias, e retornou ao Rio no domingo.

Os primeiros toques de bola de Áthila foram dados na Escolinha Geração Futuro, de Arielson Menezes. O ex-técnico disse que Áthila era atacante, bom de bola e ia ter muito futuro no Flamengo. "Ele era torcedor do Flamengo e estava realizando um sonho", disse o arrasado Arielson.