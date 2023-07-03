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Luto

Morre Norma, mãe do ministro Fernando Haddad, aos 85 anos

Ela tratava um câncer havia três anos e será sepultada nesta segunda-feira (3)

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 09:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2023 às 09:39
SÃO PAULO - Morreu na noite deste domingo (2), em São Paulo, Norma Theresa Goussein Haddad, mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ela tinha 85 anos e tratava um câncer havia três anos.
Norma Haddad, mãe do ministro Fernando Haddad
Norma Haddad, mãe do ministro Fernando Haddad Crédito: Facebook/Reprodução
A morte foi informada pela assessoria do ministro no início da manhã desta segunda-feira (3). Além do ministro, Norma deixa as filhas Priscila e Lúcia.
Norma era filha de libaneses vindos da cidade de Zahlah, uma das maiores do Líbano.
No Brasil, casou com Khalil Haddad, libanês do vilarejo de Aïn Aata, na mesma região que a terra de seus pais. "Libanês é muito articulador, receptivo, não se fecha em si", ela disse ao Agora, em 2012, quando o filho foi eleito prefeito de São Paulo.
Na mesma ocasião, contou que o marido, comerciante na região da 25 de Março e morto em 2008, vítima de um AVC, dizia que o filho seria presidente do Brasil.
"Ele jogou a bomba e depois foi embora, mas agora ele deveria estar aqui para ver", brincou.
A mãe de Haddad se formou em magistério no Liceu Pasteur e atuou em serviços assistenciais ao longo da vida.
O velório e o sepultamento serão realizados nesta segunda no Cemitério Gethsemani Morumbi, na capital.

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