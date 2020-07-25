Morre ex-deputado do PT José Mentor, vítima do coronavírus

Morreu na madrugada deste sábado (25), em São Paulo, o ex-deputado federal José Mentor (PT), aos 71 anos de idade. Ele estava há mais de 10 dias internado no hospital 9 de Julho, na capital, após ter contraído o novo coronavírus.
O PT de São Paulo e a família confirmaram a informação. Pela manhã, o irmão do deputado, Antonio Mentor, postou uma mensagem sobre o falecimento no Facebook.
"Com muita tristeza e dor comunicamos que, depois de uma longa luta contra a Covid-19, o meu irmão José Mentor nos deixou. Agradecemos a todos que prestaram a sua solidariedade a ele e a nossa família neste momento difícil."
Em nota de pesar, o PT de São Bernardo relembra a trajetória política de Mentor, que teve início no movimento estudantil, na década de 1960, quando ex-deputado cursava direito na PUC-SP. A nota afirma que Mentor "já faz muita falta por seu companheirismo e dedicação à luta pelo bem comum."
O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) divulgou condolências no Twitter.