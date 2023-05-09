Morre ex-deputado David Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald

SÃO PAULO, SP - O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), 37, morreu nesta terça-feira (9). Casado com o jornalista Glenn Greenwald, ele estava internado desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro.
O anúncio foi feito por Glenn nas redes sociais. "Sua morte, nesta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu.
O jornalista relembrou a trajetória do companheiro, com quem tinha dois filhos. A mãe de David faleceu quando ele tinha cinco anos e ele foi deixado em um orfanato, em Jacarezinho, onde foi adotado pela vizinha, mãe de outras quatro crianças.
"Ele se tornou o primeiro homem gay eleito vereador no Rio de Janeiro, e deputado federal aos 32 anos. Ele inspirou tantas pessoas com sua biografia, paixão e força de vida", disse Glenn. David completaria 38 anos nesta quarta-feira (10).
O presidente Lula (PT) publicou uma nota prestando solidariedade à família e afirmando que David foi um "jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais".
Formado em jornalismo, David assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2019, após o ex-deputado Jean Wyllys renunciar ao mandato. Em maio daquele mesmo ano, ele foi destacado pela revista Time em uma reportagem sobre líderes da próxima geração, ao lado de outros nomes, como o da sueca e ativista ambiental Greta Thunberg.
Nas redes sociais, Wyllys reagiu com tristeza ao anúncio sobre a morte. "Que tristeza! Meus sentimentos à sua família e ao seus amigos. Que ele agora descanse em paz!", escreveu.
Em setembro, a Justiça Eleitoral acolheu o pedido da família de David e retirou a candidatura do então deputado à reeleição. Ele havia sido internado para tratar uma infecção intestinal, após sentir dores abdominais. Os médicos, então, perceberam complicações no diagnóstico.
Anteriormente filiado ao PSOL, David migrou para o PDT e passou a ser alvo de ataques racistas e homofóbicos por apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao Planalto.
O ex-presidenciável do PDT publicou uma foto abraçando David e afirmou estar muito triste com a notícia da morte do ex-deputado, a quem chamou de amigo.
"Um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela Democracia, pela liberdade e pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares", escreveu Ciro.