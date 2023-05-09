Morre ex-deputado David Miranda, marido do jornalista Glenn Greenwald

SÃO PAULO, SP - O ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ), 37, morreu nesta terça-feira (9). Casado com o jornalista Glenn Greenwald , ele estava internado desde agosto do ano passado no Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito por Glenn nas redes sociais. "Sua morte, nesta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu.

Ex-deputado federal David Miranda morre no Rio de Janeiro Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O jornalista relembrou a trajetória do companheiro, com quem tinha dois filhos. A mãe de David faleceu quando ele tinha cinco anos e ele foi deixado em um orfanato, em Jacarezinho, onde foi adotado pela vizinha, mãe de outras quatro crianças.

"Ele se tornou o primeiro homem gay eleito vereador no Rio de Janeiro, e deputado federal aos 32 anos. Ele inspirou tantas pessoas com sua biografia, paixão e força de vida", disse Glenn. David completaria 38 anos nesta quarta-feira (10).

It is with the most profound sadness that I announce the passing away of my husband, @DavidMirandaRio. He would have turned 38 tomorrow.



His death, early this morning, came after a 9-month battle in ICU. He died in full peace, surrounded by our children and family and friends. pic.twitter.com/wtRvGyJyGl — Glenn Greenwald (@ggreenwald) May 9, 2023

O presidente Lula (PT) publicou uma nota prestando solidariedade à família e afirmando que David foi um "jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais".

Formado em jornalismo, David assumiu uma vaga na Câmara dos Deputados em 2019, após o ex-deputado Jean Wyllys renunciar ao mandato. Em maio daquele mesmo ano, ele foi destacado pela revista Time em uma reportagem sobre líderes da próxima geração , ao lado de outros nomes, como o da sueca e ativista ambiental Greta Thunberg.

Nas redes sociais, Wyllys reagiu com tristeza ao anúncio sobre a morte. "Que tristeza! Meus sentimentos à sua família e ao seus amigos. Que ele agora descanse em paz!", escreveu.

Em setembro, a Justiça Eleitoral acolheu o pedido da família de David e retirou a candidatura do então deputado à reeleição. Ele havia sido internado para tratar uma infecção intestinal, após sentir dores abdominais. Os médicos, então, perceberam complicações no diagnóstico.

Anteriormente filiado ao PSOL, David migrou para o PDT e passou a ser alvo de ataques racistas e homofóbicos por apoiar a candidatura de Ciro Gomes ao Planalto.

O ex-presidenciável do PDT publicou uma foto abraçando David e afirmou estar muito triste com a notícia da morte do ex-deputado, a quem chamou de amigo.