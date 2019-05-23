Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Morre criança queimada por gasolina de duto da Transpetro no RJ
Tragédia

Morre criança queimada por gasolina de duto da Transpetro no RJ

A menina caiu em uma poça do combustível e broncoaspirou o produto, tendo sequelas internas e externas

Publicado em 

23 mai 2019 às 17:52

Publicado em 23 de Maio de 2019 às 17:52

Vazamento de gasolina de um duto da Transpetro, no Parque Amapá, Duque de Caxias Crédito: Divulgação | Transpetro
Morreu nesta quinta-feira (23) no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense, a menina Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, que teve 80% do corpo queimado no vazamento de gasolina de um duto da Transpetro no Parque Amapá, em Duque de Caxias. Ao dar entrada no hospital, na madrugada de 26 de abril, o estado de saúde era gravíssimo, segundo boletim médico.
No último sábado (18), o subsecretário de Defesa Civil de Duque de Caxias, André Xavier, informou à Agência Brasil que a equipe médica chegou a pensar em fazer a transferência da menina para o Hospital Pedro II, especializado em queimaduras, localizado em Santa Cruz, mas diante do quadro clínico não foi possível.
Segundo Xavier, o quadro dela era bem grave, até mesmo para fazer a transferência. "Ela teve queimaduras por gasolina, que é muito forte, como um solvente, pura e concentrada", disse o secretário. "Caiu na poça de gasolina e broncoaspirou o produto, tendo sequelas internas e externas.”
Mais duas vítimas do vazamento – Olavo Pacífico dos Santos e Antônio Martins da Silva – chegaram a ser internados no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, e receberam alta na manhã do dia seguinte.
OPERAÇÃO 
Na época do vazamento, a Polícia Civil investigou a possibilidade de ter ocorrido por criminosos que tentavam roubar combustível do duto. Nesta quinta-feira (23), policiais da Delegacia do Consumidor (DECON) da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio, desencadearam a operação Sangria Negra, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, para cumprir cinco mandados de prisão, expedidos pela Justiça, contra integrantes de uma quadrilha especializada em furto de petróleo.
De acordo com a Polícia Civil, os agentes prenderam quatro pessoas, sendo uma delas policial militar. A ação foi realizada para apurar o furto de petróleo cru, ocorrido no final do ano passado, em oleodutos localizados no município de Silva Jardim,na Baixada Litorânea do Rio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados