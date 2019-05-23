Morre criança queimada por gasolina de duto da Transpetro no RJ

Vazamento de gasolina de um duto da Transpetro, no Parque Amapá, Duque de Caxias Crédito: Divulgação | Transpetro

Morreu nesta quinta-feira (23) no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, na Baixada Fluminense, a menina Ana Cristina Pacheco Luciano, de 9 anos, que teve 80% do corpo queimado no vazamento de gasolina de um duto da Transpetro no Parque Amapá, em Duque de Caxias. Ao dar entrada no hospital, na madrugada de 26 de abril, o estado de saúde era gravíssimo, segundo boletim médico.

No último sábado (18), o subsecretário de Defesa Civil de Duque de Caxias, André Xavier, informou à Agência Brasil que a equipe médica chegou a pensar em fazer a transferência da menina para o Hospital Pedro II, especializado em queimaduras, localizado em Santa Cruz, mas diante do quadro clínico não foi possível.

Segundo Xavier, o quadro dela era bem grave, até mesmo para fazer a transferência. "Ela teve queimaduras por gasolina, que é muito forte, como um solvente, pura e concentrada", disse o secretário. "Caiu na poça de gasolina e broncoaspirou o produto, tendo sequelas internas e externas.”

Mais duas vítimas do vazamento – Olavo Pacífico dos Santos e Antônio Martins da Silva – chegaram a ser internados no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, e receberam alta na manhã do dia seguinte.

OPERAÇÃO

Na época do vazamento, a Polícia Civil investigou a possibilidade de ter ocorrido por criminosos que tentavam roubar combustível do duto. Nesta quinta-feira (23), policiais da Delegacia do Consumidor (DECON) da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio, desencadearam a operação Sangria Negra, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, para cumprir cinco mandados de prisão, expedidos pela Justiça, contra integrantes de uma quadrilha especializada em furto de petróleo.