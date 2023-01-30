Morre Bettina Orrico, precursora do jornalismo gastronômico no Brasil

Culinarista e consultora gastronômica Bettina Orrico morreu aos 89 anos Crédito: Facebook | Claudia Online

Morreu neste domingo (29) Bettina Orrico, culinarista e uma das precursoras do jornalismo gastronômico no Brasil, aos 89 anos.

Formada na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, ela começou, em 1974, a trabalhar como estilista de culinária na editora Abril, que havia inaugurado um estúdio e uma cozinha experimental para testar receitas. Antes disso, Bettina havia passado três anos na Europa dedicando-se ao estudo de pintura em países como Itália, Portugal e Suíça - onde também aprendeu sobre comida.

De produtora de fotos de pratos, Bettina começou a tomar conta da cozinha durante os testes, depois a criar receitas, até que se tornou consultora gastronômica da revista Cláudia, explica ela em um vídeo publicado em 2016 no Youtube que presta homenagem a mais de quatro décadas de trabalho na área.

Suas receitas são conhecidas por leitores pela eficácia, didatismo e padronização, que ela creditava ao processo de testes aos quais eram submetidas.

"A Bettina tornou acessível a cozinha que antes era de grandes chefs de forma simples e fácil", afirma a chef e pesquisadora Ana Luiza Trajano no mesmo vídeo.

Mara Salles, chef do restaurante Tordesilhas, também dá seu depoimento na gravação, em que afirma que Bettina "abriu o caminho para a desmistificação da cozinha brasileira".

"Ela abriu caminho quando não teve medo nem vergonha de falar dos nossos pratos como eles são. E aí um monte de gente veio seguindo essa trilha", completa Mara, uma das referências no cenário da cozinha nacional.