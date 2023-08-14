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Em Belo Horizonte

Morre aos 84 anos Inês Maria, filha de Tancredo e mãe de Aécio Neves

A causa da morte não foi revelada pela família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2023 às 17:03

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 17:03

A mãe do deputado federal e ex-governador de Minas Gerais Aécio Neves (PSDB-MG), Inês Maria Neves Faria, morreu nesta segunda-feira (14) aos 84 anos em Belo Horizonte, capital mineira. A causa da morte não foi revelada pela família.
Inês Maria era filha do ex-presidente da República Tancredo Neves. Foi casada com o ex-deputado federal Aécio Ferreira da Cunha, pai do deputado federal, e com o banqueiro Gilberto Faria, ambos falecidos.
"Hoje perdi minha mãe. A dor, como sabem aqueles que já passaram por isso, é dilacerante. Minhas únicas palavras nessa hora, em meu nome e de meus filhos é de gratidão. Imensa gratidão por seu amor, por sua dedicação e por seus exemplos. Descanse em paz, minha mãe amada!", publicou o parlamentar em rede social.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) divulgou nota de pesar.
"Inês Maria Neves era mãe do deputado federal e ex- governador de Minas Gerais, Aécio Neves, e filha do ex- presidente da República, Tancredo Neves, que teve importante papel na história política de Minas e na redemocratização do país", diz a nota.
O velório será realizado a partir da tarde desta segunda na capital mineira.

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