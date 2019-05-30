Moro pede abertura de inquérito sobre mortes em presídios de Manaus

Portão principal do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manaus Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com o pedido, os crimes ocorridos representam grave violação de direitos humanos. "Além disso, há interesse da União na repressão de organizações criminosas com atuação em mais de um estado da federação, bem como na repressão ao tráfico internacional de drogas", diz a pasta em nota.

Segundo o texto, há indícios de que a organização criminosa conhecida como Família do Norte (FDN), que tem ramificações em outros estados, tenha ordenado os assassinatos no presídio em Manaus.

De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, nove detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) já foram transferidos para o presídio federal do Distrito Federal. A previsão é que, para amanhã (30), mais 17 membros sejam transferidos para os complexos do sistema penitenciário federal, totalizando, 26 presos. Os integrantes de organizações criminosas foram identificados pela área de inteligência do Depen em conjunto com as forças de segurança locais.