Moro chega à casa de Bolsonaro para encontro com presidente eleito

Sergio Moro chega à casa de Bolsonaro para reunião com presidente eleito Crédito: Bernardo Mello

Sergio Moro , da 13ª Vara Federal de Curitiba, chegou à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 8h58m desta quinta-feira. Moro desembarcou no aeroporto Santos Dumont às 7h25m (horário de Brasília) e seguiu inicialmente para o Hotel Windsor, a poucos metros da casa de Bolsonaro, em um carro da Polícia Federal. O juiz federal, da 13ª Vara Federal de Curitiba, chegou à casa do presidente eleito) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 8h58m desta quinta-feira. Moro desembarcou no aeroporto Santos Dumont às 7h25m (horário de Brasília) e seguiu inicialmente para o Hotel Windsor, a poucos metros da casa de Bolsonaro, em um carro da Polícia Federal.

O juiz não falou com a imprensa na chegada ao condomínio de Bolsonaro. Moro receberá, nesta quinta, um convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão .

À TV Globo, no avião a caminho do Rio, Moro disse que ainda não aceitou qualquer proposta para ser ministro. Segundo o juiz, o país precisa de uma agenda "anticorrupção e anticrime organizado".

Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias, como isso ser feito, então há uma possibilidade (de ser ministro). Mas como disse, é tudo muito prematuro Sergio Moro, juiz federal