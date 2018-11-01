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Rio de Janeiro

Moro chega à casa de Bolsonaro para encontro com presidente eleito

Juiz federal que esteve à frente da Lava-Jato é cotado para ministério

Publicado em 

01 nov 2018 às 12:23

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 12:23

Sergio Moro chega à casa de Bolsonaro para reunião com presidente eleito Crédito: Bernardo Mello
O juiz federal Sergio Moro , da 13ª Vara Federal de Curitiba, chegou à casa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, por volta das 8h58m desta quinta-feira. Moro desembarcou no aeroporto Santos Dumont às 7h25m (horário de Brasília) e seguiu inicialmente para o Hotel Windsor, a poucos metros da casa de Bolsonaro, em um carro da Polícia Federal.
O juiz não falou com a imprensa na chegada ao condomínio de Bolsonaro. Moro receberá, nesta quinta, um convite formal para comandar o "superministério" da Justiça, que deverá englobar a Segurança Pública, a Controladoria-Geral da União e e órgãos de controle e transparência da gestão .
À TV Globo, no avião a caminho do Rio, Moro disse que ainda não aceitou qualquer proposta para ser ministro. Segundo o juiz, o país precisa de uma agenda "anticorrupção e anticrime organizado".
Se houver a possibilidade de uma implementação dessa agenda, convergência de ideias, como isso ser feito, então há uma possibilidade (de ser ministro). Mas como disse, é tudo muito prematuro
Sergio Moro, juiz federal
Caso aceite o convite para ser ministro, Moro ficará encarregado da Polícia Federal, que conduziu as investigações da Operação Lava Jato com o Ministério Público Federal.

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