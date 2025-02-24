Moraes diz que big techs não são enviadas de Deus e associa redes sociais a fascismo

SÃO PAULO - Em meio a embates com grandes empresas de tecnologia, o ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal) , fez um discurso de cerca de 45 minutos aos novos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo criticando as big techs nesta segunda (24).

O magistrado afirmou que "as big techs não são enviadas de Deus, como alguns querem".

"Elas não são neutras. São grupos econômicos que querem dominar a economia e a política mundial, ignorando fronteiras, ignorando a soberania nacional de cada país, ignorando legislações, para terem poder e lucro", afirmou.

Moraes afirmou que as redes sociais foram instrumentalizadas pela extrema direita em diferentes países Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

Ele associou essas companhias ao fascismo e a uma lavagem cerebral, afirmando que as redes sociais foram instrumentalizadas pela extrema direita em diferentes países para atacar o que chamou de três pilares da democracia: imprensa livre, eleições periódicas e Judiciário independente.

"Estamos começando a entender como se deu esse processo de transformar as redes sociais em instrumentos de uma ideologia nefasta, o fascismo, disseminando discursos de ódio, misoginia, homofobia e até ideias nazistas", declarou.

Descreveu então o que seria o "modus operandi" dos "movimentos de populismo digital extremista".

"Em nenhum lugar do mundo esses grupos dizem que são contra a democracia. Eles dizem: 'essa democracia tem fraudes'. Então, essa não vale. Se eu perder, não vale. Só tem democracia se eu ganhar. E para fortalecer a democracia, eu tenho que tomar o poder. Esse é o discurso."

Na semana passada, Moraes foi alvo de uma ação conjunta em um tribunal federal dos EUA impetrada pela empresa de mídia do presidente Donald Trump e pela plataforma de vídeos Rumble. O processo foi movido em distrito na Flórida onde o Rumble está sediado.

As plataformas afirmam que recentes ordens de Moraes determinando que o Rumble feche a conta do influenciador bolsonarista Allan dos Santos e forneça os seus dados de usuário violam a soberania dos Estados Unidos, a Constituição americana e as leis do país.

O Rumble saiu do Brasil em dezembro de 2023 devido ao que descreveu como diversas "ordens injustas de censura" emitidas por Moraes para banir da plataforma criadores de conteúdo e figuras públicas, incluindo parlamentares.

Na época, Moraes determinou que o Rumble mantivesse sigilo sobre essas ordens, ameaçando a empresa com a interrupção de seus serviços no Brasil caso não a cumprisse imediatamente. A decisão da plataforma de sair do país se deu para evitar a imposição de multas pela Justiça brasileira.

Um dia depois de a Folha de S.Paulo revelar a ação judicial, na sexta (21), Moraes mandou suspender a plataforma em todo o território nacional. Ele afirmou que a medida era necessária diante de "reiterados, conscientes e voluntários descumprimentos das ordens judiciais".