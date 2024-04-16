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Redes sociais

Moraes autoriza interrogatório de representantes do X no Brasil

Ministro do STF acatou pedido da PGR sobre plataforma (ex-Twitter), em meio a embate com Elon Musk
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2024 às 19:12

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 19:12

BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deferiu o interrogatório de representantes legais da rede social X (ex-Twitter) no Brasil.
De acordo com a decisão, divulgada nesta terça-feira (16), eles devem ser ouvidos "para que possam dizer se a empresa realizou algum levantamento do bloqueio de perfil até agora suspenso por determinação judicial".
Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes deferiu interrogatório de representantes do X Crédito: CARLOS ALVES MOURA / STF
Moraes concedeu, assim, pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República), que incluiu, ainda, que os interrogados "informem quem competente para tanto no âmbito da empresa determinou o ato. Da mesma forma, se houve levantamento do bloqueio determinado por ordem judicial em vigor, que informem quais os perfis proscritos que voltaram a se tornar operantes".
Na última terça-feira (9), Moraes havia negado pedido do X no Brasil para que a responsabilidade por eventual desobediência a decisão judicial fosse atribuída ao X internacional.
O ministro afirmou que a solicitação beirava a litigância de má-fé.
Ele lembrou que a plataforma se submeteu a determinações judiciais brasileiras por anos, além de participar de reuniões tanto no STF como no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) a respeito da instrumentalização criminosa das redes sociais no processo eleitoral.
Em meio ao embate entre o proprietário da rede social, Elon Musk, e Moraes, o administrador do X no Brasil, Diego de Lima Gualda, renunciou ao cargo.

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