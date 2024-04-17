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Congresso Nacional

Moraes aparece no Senado em meio a crise e diz que 'éramos felizes' antes de redes

Ministro do STF só avisou Pacheco sobre visita pouco antes e participou da entrega do anteprojeto sobre Código Civil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2024 às 15:28

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 15:28

BRASÍLIA - Em meio ao embate entre os Poderes, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes apareceu no Senado nesta quarta-feira (17) de surpresa e afirmou que "nós já éramos felizes e não sabíamos" antes das redes sociais.
Moraes participou da entrega do anteprojeto que revisa o Código Civil ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Segundo relatos, o ministro avisou a Pacheco por telefone que iria ao Congresso, apenas minutos antes do início da sessão.
Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entrega o anteprojeto de atualização do Código Civil para o Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. (Ministro Alexandre de Moraes do STF, participou da cerimônia)
O ministro do STF Alexandre de Moraes e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Crédito: Lula Marques/ Agência Brasil
"Vossa excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais; nós já éramos felizes e não sabíamos. A necessidade dessa regulamentação, do tratamento, da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então a comissão fez exatamente isso", disse.
Moraes tirou fotos com um grupo de juristas presidido pelo ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Luis Felipe Salomão durante a entrega do texto a Pacheco no gabinete da presidência. Depois, acompanhou o grupo ao plenário do Senado.
Pacheco e Moraes não conversaram a sós, mas sentaram lado a lado no plenário e cochicharam várias vezes enquanto outras pessoas falavam. O ministro do STF também trocou impressões com Salomão, que estava do outro lado.
O aumento do clima de insatisfação no Congresso com a atuação do STF foi um dos principais assuntos de um jantar entre o presidente Lula (PT), Moraes e outros três ministros da corte na segunda-feira (15) em Brasília.
Segundo relatos colhidos pela Folha, o tom da conversa foi de preocupação com o avanço das reclamações e principalmente com a constatação de falta de ação por parte de políticos mais alinhados para blindagem do tribunal.
A percepção de que o clima vem se deteriorando em relação ao STF se acentuou após as acusações por parte de Elon Musk contra Moraes sobre censura, ao criticar ordens de bloqueio de contas na rede social X (antigo Twitter).
O jantar ocorreu na casa de Gilmar Mendes. Além dele e de Moraes, também estavam presentes os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin. Lula foi acompanhado dos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União).
Na terça (16), o Senado aprovou, em dois turnos, a proposta que coloca na Constituição a criminalização de porte e posse de drogas, vista como um contra-ataque do Congresso ao julgamento do STF que pode descriminalizar a maconha para uso pessoal.

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