Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Moraes afasta delegado da PF de inquérito que investiga Bolsonaro
Polícia Federal

Moraes afasta delegado da PF de inquérito que investiga Bolsonaro

Segundo o ministro do STF, Felipe Leal tentou incluir no inquérito decisões tomadas pelo atual diretor-geral da PF, Paulo Mauirino, que não tinham relação com caso envolvendo Bolsonaro

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 17:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2021 às 17:29
Ministro Alexandre de Moraes em sessão no plenário do STF
Ministro Alexandre de Moraes em sessão no plenário do STF Crédito: Nelson Jr./SCO/STF
O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afastou o delegado Felipe Leal da condução do inquérito que apura a veracidade das acusações do ex-ministro Sergio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro violou a autonomia da Polícia Federal para tentar proteger familiares e aliados.
O magistrado afirmou que o delegado da PF extrapolou suas funções ao investigar atos do atual diretor-geral da corporação, Paulo Maiurino, e determinou sua remoção do caso.
A decisão ocorre após Leal pedir dados relativos à decisão de Maiurino de retirar Alexandre Saraiva da chefia da superintendência da PF do Amazonas.
"Não há, portanto, qualquer pertinência entre as novas providências referidas e o objeto da investigação", afirmou Moraes.
O ministro afirma que o inquérito foi aberto a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República) logo após Sergio Moro pedir demissão do Ministério da Justiça sob o argumento de que teria sido contrário à iniciativa de Bolsonaro de interferir nos trabalhos da PF a fim de blindar parentes que eram alvo de investigação.
As medidas adotadas por Leal em relação a Maiurino, segundo Moraes, "não estão no escopo desta investigação", uma vez que o atual diretor-geral assumiu o posto "após os fatos apurados no presente inquérito e sem qualquer relação com o mesmo".
Além da substituição de Saraiva, o delegado também requisitou informações sobre a não promoção de cargo do delegado Franco Perazzoni, delegado que comandou a operação Akuanduba, que fez buscas em endereços do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em maio.
Ele tinha sido escolhido para ser o chefe da área de Combate ao Crime Organizado na superintendência em Brasília, mas foi barrado pela direção, logo após a ação ser deflagrada. Além de não ser promovido, ele foi dispensado do cargo que ocupava.
Já as mudanças na Superintendência do Amazonas ocorreram logo após Maiurino assumir a chefia da PF.
Ele retirou Saraiva do posto logo após o delegado apresentar uma notícia-crime contra Salles ao Supremo.
Felipe Leal era o chefe do setor da polícia responsável pelos inquéritos em curso no Supremo e foi retirado do cargo logo que Maiurino assumiu o comando da corporação. Em julho, porém, Moraes determinou que ele continuasse à frente do inquérito que apura a interferência de Bolsonaro na PF. Agora, foi retirado da condução do caso.

Veja Também

STJ suspende investigação contra Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha

Ação de Bolsonaro quer impedir que STF abra investigação sem passar pelo MPF

Moraes abre investigação contra Bolsonaro por vazamento de dados sigilosos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados