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Desinformação

Moraes abre inquérito contra Bolsonaro por associar Aids à vacina contra Covid

Médicos afirmam que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é falsa e inexistente
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 dez 2021 às 20:19

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 20:19

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira (3) a abertura de inquérito para a apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro (PL) de associar a vacinação contra a Covid-19 ao risco de se contrair o vírus da Aids.
Em sua live semanal, no dia 21 de outubro, Bolsonaro leu uma suposta notícia dizendo que "vacinados [contra a Covid] estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida [Aids]". Dias depois, Facebook e Instagram derrubaram o vídeo.
Médicos afirmam que a associação entre o imunizante contra o coronavírus e a transmissão do HIV, o vírus da Aids, é falsa e inexistente.

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